استطلاع للرأي: 44% من البريطانيين يوافقون على بريكست دون اتفاق

كشفت نتائج استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة "كومريس"، عن تزايد دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق ، وذلك في محاولة لمواجهة رفض التكتل المساعدة في إنقاذ اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع - وفقا لصحيفة "ديلي تليجراف " البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - ، أن نسبة 44% من البريطانيين يعتقدون الآن أنه ينبغي على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، في حالة رفض الاتحاد الأوروبي تقديم أي تنازلات أخرى، بينما رفض 30% الخروج دون اتفاق.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان 74 من كبار أعضاء حزب المحافظين - الحاكم - أن ناخبي الحزب لا يخشون الخروج دون اتفاق ويرغبون فقط في"بريكست".

يذكر أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل رسميا في التاسع والعشرين من مارس الجاري، رغم أن مجلس العموم البريطاني " البرلمان " لم يوافق بعد على شروط الانسحاب.

ولا يزال الخلاف قائمًا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول القضية المثيرة للجدل المتمثلة في الدعم الأيرلندي أو "شبكة الأمان"، والتي تهدف إلى منع عمليات الفحص الفعلي "التفتيش" على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.