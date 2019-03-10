سروال جينز يتسبب فى إنقاذ سائح ألماني من الغرق في نيوزيلندا

قال سائح ألماني إنه مدين بحياته لسرواله الجينز، بعد أن تمكن من تحويل ذلك السروال إلى ما يشبه سترة إنقاذ حين فُقد في البحر لمدة تصل إلى حوالى ثلاث ساعات قبالة سواحل نيوزيلندا.

وذكرت صحيفة "هيرالد أون صنداي" أن السائح أرنه موركه، من شمال ألمانيا الذي أبحر مع أخيه على يخت طوله 12 مترا من أوكلاند إلى البرازيل، قد سقط من على متنه وهو يرتدي "تي شيرت" وسروال جينز في 6 مارس.

وقال الرجل (30 عاما) للصحيفة: "لحسن الحظ، كنت أعرف حيلة تتعلق بالجينز.. وبدون الجينز ما كان لي أن أكون هنا اليوم، إنه حقا الشيء الذي أنقذني".

وأوضح أنه قام بتحويل سرواله إلى أداة للطفو باستخدام أسلوب تعتمده قوات البحرية الخاصة.

وقال: "أخذت نفسا عميقا ووخلعت سروالي الجينز وعقدته من أسفل لينتفخ، وسحبته فوق الماء وكان الهواء بداخله ودفعته تحت المياه، وكان لي بمثابة سترة نجاة مرتجلة".

وبعد ثلاثة ساعات ونصف الساعة، رصدت مروحية إنقاذ الرجل، وتم إنقاذه.