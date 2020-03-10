عبدالعاطي: السد من الممكن أن يستخدم في إغراق دول أخرى

هديل هلال

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن «الإثيوبيين لم يطرحوا شراء مصر المياه منها»، لافتًا إلى أن «إثيوبيا لديها حب الاستحواذ وحب عدم الالتزام بأي شيء»، بحسب ذكره.

وأضاف «عبدالعاطي» أثناء لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن السد من الممكن أن يستخدم في إغراق دول أخرى، موضحًا أن الفيضان الحادث في السودان الأسبوع الماضي؛ نتيجة زيادة المياه في بحيرة فيكتوريا.

وأردف: «السد من الممكن أن يستخدم استخدامات أخرى غير توليد الكهرباء، ولو عاوز أغرقك هغرقك»، مؤكدًا على أن جميع دول حوض النيل تريد توافق الدول الثلاث؛ مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وكانت إثيوبيا، قد أعلنت في أواخر فبراير الماضي، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، التي كان من المزمع استكمال فصلها الأخير بواشنطن.