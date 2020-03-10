منظمة دولية تحذر من ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا في اليمن

أفادت منظمة «أوكسفام» الدولية، أن اليمن يعانى حاليا من أزمة كوليرا منسية، محذرة من ارتفاع عدد المصابين بالمرض مع اقتراب موسم الأمطار فى أبريل المقبل، بينما أنظمة الرعاية الصحية على وشك الانهيار.

وأوضحت المنظمة، فى بيان، أن تفشى الوباء فى العام الماضى يعتبر الثانى على الإطلاق على الصعيد العالمى، ولا تزال الحالات فى تزايد، مشيرة إلى إعلان ارتفاع معدل الكوليرا فى صنعاء وحجة والحديدة وتعز وذمار منذ العام 2017، بحسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه تم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة مشتبه بإصابتها فى الأسابيع السبعة الأولى من هذا العام، أى ما يعادل تقريبا عدد الحالات المسجلة العام الماضى.

وأضافت المنظمة: «لقد كان عدد حالات الإصابة بالكوليرا فى العام 2019 هو ثانى أكبر عدد يتم تسجيله على الإطلاق فى بلد ما فى عام واحد، لم يتم تسجيل عدد أكبر من ذلك سوى التفشى الذى سبقه فى العام 2017، حيث كانت هناك أكثر من مليون حالة».

وأكدت المنظمة أن المعدلات المستمرة والثابتة للحالات الجديدة على مدى الأشهر الـ 14 الماضية تظهر أن المرض ما زال متفشيا فى اليمن.

من جهته، قال مدير مكتب منظمة «أوكسفام» فى اليمن محسن صديقى: «إن التوقعات قاتمة بالنسبة للناس فى اليمن، ما زالت حالات الكوليرا بمستويات مماثلة للعام الماضى، كما أن موسم الأمطار من المحتمل أن يتسبب فى آلاف الإصابات المحتملة».

وأضاف صديقى: «هذه أزمة صحية مختبئة على مرأى ومسمع الجميع، إنه لأمر مروع أن تحظى هذه الأزمة المستمرة بهذا القدر القليل من الاهتمام».

وتابع: «نحن بحاجة إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولى لضمان الوصول الآمن الذى لا تشوبه أى عوائق للمساعدات الإنسانية، وكذلك لجمع جميع الأطراف معا من أجل الاتفاق على وقف لإطلاق النار على المستوى الوطنى».

وأشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا انخفض فى العام 2019 إلى 1,025، أى أقل من نصف عدد الوفيات فى العام 2017، وأن الجهود المبذولة للتغلب نهائيا على المرض قد تقوضت بشكل كبير بسبب الحرب.