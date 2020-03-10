ضبط شخص لحيازته مخدرات داخل مقر محكمة جنايات الإسكندرية

عصام عامر:

تمكن طاقم تأمين مبنى محكمة جنايات الإسكندرية، الاثنين، من ضبط شخص يدعى "ر.ر.أ" 35 عامًا، عاطل، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل؛ لمحاولته تهريب نصف طربه من مخدر الحشيش، و10 أقراص مخدرة، إلى داخل المحكمة.

تلقى مساعد الوزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء شريف ذكي رؤوف، يفيد تمكن المقدم محمد وجدي، رئيس مباحث مجمع المحاكم، من ضبط المقبوض عليه، وبحوزته المخدرات.

وجاءت عملية الضبط، لدى قيام طاقم تأمين المحكمة بتفتيش المترديين على البوابات الإلكترونية، حيث اشتبهت الرقيب شرطة راندا فتحي، في المقبوض عليه، بعد أن بدت على وجهه علامات القلق والارتباك.

وبتفتيشه ذاتيًا عثر بحوزته على قطعة لمخدر الحشيش "نصف كيس" تزن قرابة 150 جرامًا، وشريط دوائي به 10 أقراص لمخدر الأبترال، ومبلغ مالي 250 جنيهًا أفاد أنهم من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وبإلقاء القبض عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.