صندوق تطوير التعليم: المدارس التكنولوجية المستحدثة تؤهل الطلاب لسوق العمل

قال الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن خريطة التعليم الفني معقدة جدًا، نظرًا لأهمية هذا النوع من التعليم.

وأضاف في حوار لقناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك نوعا آخر مُستحدث في التعليم، يُسمى بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية، قائم على شراكة مع جهات أجنبية، وشريك من الصناعة، و وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن المدارس التكنولوجية، تعمل على تدريب وتأهيل الطلاب على العديد من الصناعات، والتكنولوجيات، لتخريج شباب متأهلين لسوق العمل مباشرة.

وتابع أن حال رغب الطلاب في استكمال دراستهم العليا في المجالات الفنية المختلفة، تم استحداث ما يسمى بالجامعات التكنولوجية أيضًا، مشيرًا إلى أنهم أربع جامعات موجودة في القاهرة الجديدة، والسويس وبني سويف، والدلتا، ومتمركزين في المناطق الصناعية.

وذكر أن هناك صورة ذهنية سيئة عن التعليم الفني في مصر، لكن ستختلف هذه النظرة، مع تطوير المنظومة وتغييرها، في العمل على تنمية مهارات الطالب، فيما يؤهله إلى سوق العمل.