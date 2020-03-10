تحرير 480 محضر إشغالات خلال حملة على مركز أبنوب وحي غرب أسيوط

شدد عصام سعد محافظ أسيوط، على إزالة جميع التعديات والإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية بجميع مراكز وقرى المحافظة باستمرار دون تقاعس أو تهاون للقضاء على هذه الظاهرة وتيسير الحركة المرورية دون أي عوائق أو تأثير من المتعدين على حرم الطريق.

وواصلت محافظة أسيوط شن حملات على المرافق وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق، خاصة التي تتسبب في حدوث أزمة مرورية بمركز أبنوب وحي غرب أسيوط، بمشاركة نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب، والعميد ياسر الجزيري رئيس قسم المرافق بأسيوط، وبالتنسيق مع قوات مركز شرطة أبنوب وقسم شرطة أول أسيوط وقسم شرطة المرافق ومسئولي المرافق والإشغالات والبيئة وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 480 محضر إشغالات ومرافق فضلاً عن 68 من المضبوطات المتنوعة ما بين موازين وكراسي وأسطوانات بوتاجاز وفتارين وتندات وحواجز حديدية وأكشاك وغيرها.