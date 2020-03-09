ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسبانيا إلى 35 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 35 حالة فيما ارتفعت الإصابات إلى 1622 شخصا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكانت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني قد أعلنت أمس الإثنين عن وقوع حالتي وفاة لرجل (يبلغ من العمر 97 عاما) وامرأة (تبلغ من العمر 88 عاما) لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصا، فيما أعلن وزير الصحة الأسباني سلفادور إيلا، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 204ر1 حالات.

وأوضح الوزير أن 74 من المصابين يخضعون للعلاج في وحدة الرعاية المركزة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المناطق المعرضة لخطر انتقال العدوى بشكل كبير، بما في ذلك العاصمة مدريد ومدينتي فيتوريا ولا باستيدا في إقليم الباسك.