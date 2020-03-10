السلطات الألمانية تحقق في 84 واقعة احتفاء على الإنترنت بهجوم هاناو العنصري

عقب الهجوم العنصري الذي وقع في مدينة هاناو الألمانية، بدأت السلطات الألمانية التحقيق في العديد من وقائع الاحتفاء بالهجوم على الإنترنت.

وقال المدعي العام في فرانكفورت، هيلموت فونفزين، في تصريحات لصحف مجموعة "في آر إم" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء إن الهيئة المركزية لمكافحة الجرائم الحاسوبية وعلى الإنترنت تتولى حاليا التحقيق في 84 واقعة في هذا الإطار.

ووصف فونفزين التعليقات المتعاطفة على الإنرتنت مع الهجوم بأنها "لا تُحتمل"، إلا أنه أشار أنه لا يمكن التعرف على المشتبه بهم إلا في حالات محدودة للغاية، وقال: "عدم وجود تخزين للبيانات له بالتأكيد تأثير سلبي على أداء سلطات الملاحقة الجنائية".

يُذكر أن ألمانيا -43 عاما- قتل بالرصاص في 19 فبراير الماضي تسعة أفراد منحدرين من أصول أجنبية في مدينة هاناو الألمانية، وأصاب آخرين. وبعد ذلك قام القناص بقتل والدته -72 عاما- ثم انتحر.

وبحسب المعلومات الحالية، فإن الجاني كان يتبنى أفكارا عنصرية وكان مريضا نفسيا.