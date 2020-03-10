المزين يعلن قائمة طنطا استعدادا للقاء دجلة

أعلن أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة، غدًا الأربعاء، على ملعب طنطا، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز

وضمت القائمة 18 لاعبًا كالتالي: "علي فرج، محمد أشرف، محمد حسام، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي، إيهاب سمير، محمود منصور، حسام غالي، تاديو لوانجا، محمد اسف، حسين فصيل، أحمد الألفي، محمد ماجد أونش، أحمد فهمي، محمد ناجي جدو، جون افيري، إسلام فؤاد، وعبدالرحمن الدح".

وتعادل طنطا سلبيًا مع إنبي قبل توقف بطولة الدوري الممتاز، فيما تلقى وادى دجلة هزيمة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

يذكر أن طنطا يحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.