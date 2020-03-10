تعديل موعد مباراة طنطا ودجلة بسبب الـ «VAR»

أعلن اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة طنطا ووادي دجلة، المقرر اقامتها غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ18 بالدوري المصري، بسبب تقنية الفيديو «فار».

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة طنطا ووادي دجلة، المقرر لها غدًا الأربعاء 11 مارس الحالي، ضمن الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز، في السابعة والنصف مساءً، بدلًا من الثانية والنصف ظهرًا، بناء على توصية من اللجنة المشرفة على تطبيق تقنية الفيديو «VAR».

وتأتي تلك الخطوة نظرًا لأماكن الكاميرات المحددة بستاد طنطا، والتي تعترضها أشعة الشمس نهارًا مما يعيق أعمالها، وحتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للاستاد.