محافظ بورسعيد يشهد حفل ختام المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، وتضمن حفل الختام تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه فقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى.

قال الغضبان، إن جميع من شارك فى المسابقة وتنظيمها فهو يعد فائزا لمساهمته فى نشر السلام والتسامح الديني، موضحًا أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، مشير إلى أننا نبعث رسالة سلام للعالم أجمع بتعاليم الدين الإسلامي الذي يقوم على التسامح والسلام والاعتدال.

وقدم محافظ بورسعيد، شهادات التقدير لأعضاء لجنة التحكيم لما بذلوه من مجهود في اختيار المراكز الثلاثة الأولى للمتسابقين فى جميع أفرع المسابقة، ثم تكريم الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى في فرع حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين، وفرع الأصوات الحسنة وفرع الابتهال والإنشاد الديني وفرع حفظ القران الكريم كاملًا للإناث، وتم منحهم شهادات تقديرية وجائزة مالية لكل منهم، بالإضافة إلى منح كافة المشاركين فى المسابقة شهادات تقديرية.