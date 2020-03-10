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قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن مصر دخلت حزام الفقر المائي.

وأضاف في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي: "الحصة المحددة لمصر من نهر النيل أصبحت غير كافية بكل المقاييس، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة".

وتابع: "علينا الحفاظ على المياه الموجودة، علما بأن المياه الجوفية والتحلية لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا ولا تعوض حصة مصر من مياه النيل".

كما أشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المصرية في مفاوضات سد النهضة. وقال: "الوزير الحالي يؤدي دورا كبيرا مع وزارة الخارجية وكذلك كافة الأجهزة المعنية فيما يخص سد النهضة".

وواصل عبدالعال: "كلنا ثقة في الجهات المشاركة في مفاوضات سد النهضة، وفي القيادة السياسية في الحفاظ على مياه نهر النيل ولن يتم التفريط فيها على الإطلاق".

وزاد: "نهر النيل مسألة وجود حياة أو موت بالنسبة للمصريين، والقيادة السياسية الوطنية تضع حقوق مصر والمصريين من المياه على رأس أولوياتها، وتدافع عنها في الداخل والخارج بكل كفاءة واقتدار".