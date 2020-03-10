هل تلغي كورونا موسم الحج لهذا العام؟



تحاول المملكة العربية السعودية منذ ظهور حالات تحمل فيروس كورونا المستجد بها حماية أراضيها ومواطنيها من انتشار كوفيد 19، ولهذا اتخذت قرارًا بتعليق العمرة ووضعت عدة شروط؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية تتمثل في تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق في جميع الصلوات الخمس، والتأكيد على ألا تتجاوز خطبة وصلاة الجمعة الـ15 دقيقة، ومنع الاعتكاف بالمساجد وغيرها من الإجراءات التي تضمن تجنب المرض حتى يتمكن العلماء من التوصل إلى لقاح.

وفي ظل هذه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة، ووزارة الشؤون الإسلامية على وجه الخصوص، قد يتسأل البعض عن احتمالية إلغاء موسم الحج لهذا العام، خشية من انتشار الفيروس خلال هذا الحدث التي يجمع أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة في مكان واحد.

ولكن إذا استمر كورونا في الانتشار واتخذت المملكة قرارًا بمنع الحج، فهل ستكون هذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك؟

- مجزرة القراطمة

على مدار سنوات مضت، توقفت رحلات الحج أكثر من مرة، وكانت أكثر الأسباب هى انتشار الأمراض، وكان أول توقف عام 317هـ، بسبب "القرامطة" وهم الذين يزعمون أن الحج ما هو إلا شعائر موروثة عن الجاهلية ولذلك أمر أبوطاهر القرمطي زعيم القرامطة أتباعه بقتل الحجاج وسفك دمائهم وتعلق حينها الحجاج بأستار الكعبة خوفًا من سيوف الأخرين.

وانتهت هذه المجزرة بموت 30 ألف شخص ودفنهم، ولم يكتف القراطمة بذلك بل أخذوا الحجر الأسود إلى مدينة "هجر" وهى الآن جزء من البحرين حتى لا يستطيع أحد تأدية المناسك، واستمر الحال لمدة 10 سنوات وكان هذا أول توقف منذ بداية الشعائر.

- مذبحة صعيد عرفة

وبحلول عام 251هـ، منع الحج للمرة الثانية في واقعة عرفت بـ"مذبحة صعيد عرفة"، حيث تم قتل أعداد كبيرة من الحجاج على يد إسماعيل بن يوسف العلوي.

- تفشي داء الماشري

تكرر الأمر للمرة الثالثة وكان ذلك عام 357هـ وهى الفترة التي انتشر فيها "داء الماشري" في مكة ومات عدد كبير من الحجاج حينها، وبسبب قدرة المرض الشديدة على الانتشار ماتت الجمال.

- الغلاء

وفي عام 390هـ شهدت الأراضي المقدسة أيضًا عامًا بلا حجاج؛ وكان السبب حينها هو الغلاء الذي ضرب بأهل المشرق ولم يتمكن الكثير من السفر.

- حروب الصلبيين

منع الحج مرة أخرى وكان ذلك عام 492هـ، نتيجة فقدان الأمن الذي شعر به المسلمين وكان السبب فيه سقوط القدس في يد الصلبيين واستمر الحال لمدة خمس سنوات.

- حرب أسد الدين

وفي عام 563 هـ، لم تستضيف الكعبة زوار من مصر ومن أماكن أخرى ما عدا الحجاز، وكان السبب في ذلك الحرب التي أقامها أسد الدين الذي أسس الدولة الأيوبية في مصر، واستمر الحال حتى عام 658 هـ.

- وباء الهند

ولم تتوقف مواقف إلغاء الحج عند هذا الحد، حيث إنه تم منع الرحلات مجددًا عام 1246هـ بسبب انتشار وباء في الهند وإصابته لدول عديدة وأدى هذا إلى موت جزءً كبيرًا من الحجاج المتواجدين حينها إلى أن تم منع المناسك.

- وباء جديد في الحجاز

وفي عام 1858م (أي عام 1279 هـ) انتشر وباء قاتل جعل المتواجدين في الحجاز يفرون إلى مصر خوفًا من الموت، وتم إقامة حجر صحي حينها في بئر عدن لانقاذ الحالات ومنع المرض من التفشي واستمرت الأوبئة تضرب المكة حتى عام 1871م ، ومن أبرز الأوبئة التي انتشرت كان التيفوئد، ثم جاء وباء الكوليرا الذي كان هلاكًا للحجاج؛ حيث تساقطت أعداد كبيرة جثث هامدة في عرفات ومنى واستمر الوباء حتى عام 1930.

- التهاب السحايا

وبحلول عام 1987م تفشي التهاب السحايا وكان حينها شديد الخطورة، وينتشر بسرعة كبيرة وصلت إلى إصابة أكثر من 10 آلاف شخص في المدينة فقط، ولذلك تم منع رحلات الحج حينها.

هل يجوز لولي الأمر إلغاء الحج؟

ركز الفقاء على مدى سماح الإسلام بمنع الحج بسبب الأوبئة أو الحرب، وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، إن انتشار كورونا بشكل خطير يستدعي منع مناسك العمرة والحج لأنه بذلك يهدد حياة الجميع.

وأضاف أن الفقاء اتفقوا على أنه يجوز الابتعاد عن الحج إذا كان هناك خوفًا من الطريق، لأنه يشترط أن المناسك تحقق الأمن والأمان لمن ينطلق بها، ولذلك منع الحج بسبب انتشار كوفيد 19 يجوز لأن المرض من الأعذار المباحة.

وأوضح أن الإسلام أوجب عند ظهور الوباء القاتل عدة أمور، منها عمل حجر صحي وما يعني عدم الخروج من البلد التي وقع فيها المرض أو الدخول إليها، مستشهدًا بصحيح مسلم: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ".

وأشار إلى الأمر الثاني هو عدم دخول المنطقة الموبوءة لحرمة إلقاء النفس في التهلكة وعدم مجاورة المرضى خشية العدوى، مستشهدًا بقول الرسول "صلى الله عليه وسلم": " وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ"، مع وجوب إفصاح الشخص إذا اصابه وباء لأنه إذا اخفى يكون قد ارتكب جريمتين، وهما الكذب والتدليس، وإضرار الأخرين، في الوقت الذي يؤكد فيه الإسلام أن المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده.

وعلى المستوى المصري، أوضح وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة ومدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بالوزارة، الدكتور أيمن أبو عمر، أنه يجوز إلغاء الحج إذا كان هناك ضرورة لذلك والضرورة هنا هى انتشار فيروس كورونا الذي لم يعثر العلماء على لقاح له منذ ظهوره.

وأشار إلى أن حكم الشرع نابع من الرأي الطبي، حيث إن ما يقوله الأطباء هو الذي يجب تطبيقه، مستشهدًا بقول الله- عز وجل " ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة"، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تقول إن دراء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة.

وقال إنه في حالة إلغاء الحج بسبب الفيروس المستجد، فإن هذا ليس به حرمة أو مخالفة للشريعة الإسلامية، موضحًا أن من مات بسبب كورونا فهو شهيد، مستشهدًا بقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "ومن مات بالطاعون فهو شهيد"

واتفق معه عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، هندي عبدالغني، موضحًا أن الإسلام أسس قاعدة للحجر الصحي منذ أكثر من 1400 سنة وهى منع الاختلاط في حالة وجود وباء قاتل وعدم الدخول أو الخروج من المكان المنتشر فيه البلاء لحين انتهاء المرض.



