ولاية برلين بألمانيا تلغي كافة فعاليات المسارح ودور الأوبرا بسبب كورونا

أعلن كلاوس ليدرر، وزير الثقافة في حكومة ولاية برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء إلغاء كافة الفعاليات في مسارح ودور أوبرا العاصمة الألمانية وذلك في إطار العمل على تقليص انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ليدرر أن هذا القرار سار مؤقتا حتى نهاية أعياد عيد الفصح أي حتى التاسع عشر من نيسان/أبريل المقبل.

وقد ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1139 حالة، نصفها تقريبا في ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أمس الاثنين.

وكان قد تم الإعلان أمس عن أول حالتي وفاة إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا كلاهما منحدران من ولاية شمال الراين-فيستفاليا.