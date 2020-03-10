تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامه بقتل زوجته، بسبب ضبطها في أحضان والده بمنطقة الوراق بالجيزة.

وأدلى المتهم بقتل زوجته، اعترافات تفصيلية أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قائلًا إنه أثناء دخوله المنزل فوجئ بوجود زوجته في حضن أبيه فأحضر سكينًا وطعنها طعنة نافذة في منتصف البطن ثم خنقها من رقبتها حتى فارقت الحياة.

وذكر المتهم في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو عباس مدير نيابة الحوادث الكلية، أنه انفصل عن زوجته قبل قتلها بأيام وأجبرها على البقاء معه في نفس المسكن وعذبها بشدة في جميع أنحاء جسدها بسبب خيانتها له أكثر من مرة.

وأضاف أمام المستشار محمد رفعت طلبة، أنه ضبطها في حضن أكثر من رجل على فراش زواجه، وآخر من تورط معها في علاقة محرمة كان والده المسن، وقال المتهم "أ.م"، عامل بناء، إن والده يعمل بائع متجول، ويعيش معه في نفس المسكن المكون من غرفتين فقط في الدور الأرضي، نظرا لتردي أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن زوجته القتيلة "زينب.م" 37 عاما، هي الثانية على ذمته، إذ طلق الأولى منذ فترة، وقد أنجب من الثانية بنتين، متهمها بسوء السمعة.

وأضاف: "ضبطتها فى وضع مخل مع شخصين من قبل وعذبتها بالحرق في جسدها لعلها تتوب عن الخيانة، إلا أنها لم تفعل، وحدث ما لم يتوقعه أحد، وضبطتها في أحضان والدي فقتلتها".

وأوضح المتهم أنه قتلها انتقامًا لشرفه الذي لطخته مرارًا وتكرارًا، منوهًا بأن طليقته كانت تستغل غيابه طول النهار في العمل، لإقامة ما يحلو لها من علاقات حتى اكتشف خيانتها ورآها بعينه، ثلاث مرات، كانت الأخيرة مع والده، الذي ألقت الشرطة القبض عليه في القضية بعد اتهام ابنه له في محضر رسمي، واعترف الأب بارتكاب الواقعة، قائلا: "ساعة شيطان وندمان عليها".

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، (بواب العمارة وأحد الجيران)، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتبين من حديث شهود العيان، أن الزوج دخل مسكنه ووجد والده وزوجته في غرفة النوم في وضع مخل، وقال أحد شهود العيان إن الزوجين كانا في حالة شجار مستمرة.

وكان قسم شرطة الوراق، تلقى بلاغا، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها قتلها زوجها، وانتقل ضباط المباحث، إلى مكان الواقعة وتم ضبط الزوج، ووالده المتهم بمعاشرتها، وتم التحفظ على جثة المجني عليها تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.