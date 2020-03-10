وزير الداخلية الألماني يعود إلى مكتبه بعد استبعاد إصابته بكورونا

من المنتظر أن يعود وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر غدا الأربعاء إلى مكتبه في برلين بعد استبعاد شبهة انتقال عدوى فيروس كورونا إليه.



كان زيهوفر توجه بصحبة وفد من وزارته إلى اجتماع طارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الاثنين، وفي أعقاب عودته إلى برلين جرى الإعلان أنه يُعْتَقَد أن شخصا أوكرانيا من الذين شاركوا في الاجتماع، كان قد اتصل بشخص مصاب بالعدوى.



على إثر ذلك، التزام الوزير منزله أمس في مدينة انجولشتات وانتظر نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس، التي جاءت سلبية.



وكتب شتيفه التر، المتحدث باسم وزارة الداخلية، على تويتر مساء اليوم الثلاثاء أن "كل نتائج الاختبارات موجودة"، مشيرا إلى أن زيهوفر سيعود لهذا السبب إلى مكتبه في برلين غدا.



كان زيهوفر والشخص الأوكراني المشار إليه قد تواجدا في نفس القاعة في إطار المحادثات التي جرت في الاجتماع الطارئ أمس وتطرقت إلى بحث الوضع المتوتر على الحدود التركية اليونانية.