الرئيس القبرصي يلغي زيارته للنمسا لظهور إصابات بكورونا في بلاده

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس نيكوس أناستاسيادس ألغى زيارته للنمسا بسبب ظهور حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في بلاده.

وذكرت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية أن الرئيس القبرصي كان من المقرر أن يتوجه إلى فيينا عصر اليوم؛ حيث كان من المقرر أن يلتقي الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين غدًا الأربعاء، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز بعد غد الخميس.

وكان وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو قد أعلن، في وقت سابق اليوم، اكتشاف حالتي إصابة لرجلين قبرصيين بفيروس كورونا المستجد، الأول يبلغ من العمر 25 عاماً والآخر 64 عاماً.

وعلقت السلطات القبرصية، اليوم، خدمات أكبر منشأة طبية على الجزيرة بعد اكتشاف إصابة طبيب يعمل بقسم جراحة القلب فيها بفيروس كورونا المستجد.