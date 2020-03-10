مدير مكافحة العدوى بأسيوط: المحافظة خالية من فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد موسى، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط، إنه تم تجهيز مستشفى الصدر لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرًا إلى تجهيزها بطاقة 153 سرير وعناية مركزة كبرى وعناية متوسطة وأجهزة تنفس صناعي وغرف عزل رجال وسيدات ومعامل وإشاعات، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.

وأضاف مدير مكافحة العدوى، أن مستشفى الصدر تحتوي على كوارد طبية على أعلى مستوى من التخصص خاصة في مجال الأمراض الصدرية، وتم تدريب الكوادر الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض على مكافحة العدوى وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وحماية أنفسهم والآخرين المحتجزين وكيفية سحب عينات الكورونا.

وذكر أن الفريق الطبي سيعمل على نقل وعزل المصابين، مؤكدًا توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير الزي الوقائي للفرق الطبية وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم، كما أنه سيتم نقل الحالات التي يتم التأكد من إصابتها بالفيروس إلي مستشفى مرسى مطروح عن طريق سيارات التعقيم.

وتم تطهير مستشفى الصدر، وإخلائها من جميع المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى، كما تم تدريب الطاقم الطبي بكيفية التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وكيفية إتباع كافة سبل الأمان.