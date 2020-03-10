«مستقبل وطن» بالمنيا: إقبال السيدات على لجان الانتخابات التكميلية في ملوي

قالت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، إنها رصدت خلال اليوم الاول من جولة الإعادة للانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوي، إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين وخاصة السيدات للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وتدعيم وانتخاب مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد الذي يخوض الانتخابات في مواجهة عبد الله محمد عبد الله خليفة.

ومن جانبها تواصل غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا برئاسة النائب عمرو غلاب، أمين الحزب بالمحافظة، عملها لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أية مشكلات والإجابة على أي استفسار.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفا و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية.