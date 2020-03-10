استطلاع: الكثير من الموظفين في ألمانيا يرغبون في العمل من المنزل بسبب كورونا

كشف استطلاع حديث للرأي، أن الكثير من الموظفين في ألمانيا يرغبون في العمل من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر 38% من الألمان في الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أنهم يتمنون من شركاتهم توفير إمكانيات أفضل للعمل من المنزل كإجراء احترازي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 14% من الألمان فقط لديهم حاليا إمكانية موسعة للعمل من المنزل.

وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلث الألمان يعتزمون التخلي عن المشاركة في اجتماعات خارجية أو مؤتمرات أو فعاليات تابعة للعمل خلال الأسابيع المقبلة، بينما ذكر 19% أنهم يتمنون التخلي عنها إذا سمح أرباب عملهم بذلك، في حين ذكر نحو 25% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يشعرون بخوف من العدوى.

وأشار الاستطلاع إلى أن المعلومات المتعلقة بالنظافة وتوزيع المطهرات منتشرة على نطاق واسع في الشركات.

وذكر 19% من الألمان أنه تم تغيير اللوائح المتعلقة بخطط السفر في شركاتهم، بينما ينتظر نحو 50% آخرين أن توسع شركاتهم إجراءات الحماية خلال الفترة المقبلة.

أجرى الاستطلاع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" للاستشارات الاقتصادية، وشمل الاستطلاع 716 موظفا في ألمانيا خلال يومي 3 و 4 مارس الجاري.