عصام عامر

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عصام محمد علي، أمس الاثنين، عراقي الجنسية، يدعي "ع.ن.ع"، 30 عامًا، بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 28 مارس الجاري؛ للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل خطيبته "ف.م.ع" ربة منزل، ونجلها "ع.ال.أ" طفل.

تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 33140 لسنة 2019 جنايات أول المنتزه، والمقيدة برقم كلي لسنة 1972 قضائية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، حول بلاغًا يفيد العثور على جثة، ربة منزل، ونجلها، مقتولين بمحل سكنهما الكائن في نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى أن المقضي بحقه كانت تربطه علاقة خِطبة بالمجني عليها قبل الواقعة بأسبوع، وعندما اكتشفت سوء سلوكه، قررت إنهاء العلاقة، فقام المتهم بتهديدها حال تماديها في قرارها، وبإصرارها على موقفها أقدم على الانتقام منها، مستخدما سلاح أبيض "سكين"، حيث طعنها عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من الجسم.

وأضافت التحريات، أنه وعند مشاهدة نجلها له أثناء تنفيذ الجريمة، قام المتهم بطعنه أيضًا بالسكين فأرداه قتيلًا، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية، وهاتفين محمولين، وفر هاربًا من موقع الحادث.

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليه، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف محمد الجميل، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وأمانة سر، إيهاب عبد البديع محمد.