«نيويورك تايمز»: الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن كورونا تتجاوز 4 آلاف شخص

أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) تجاوزت 4 آلاف حالة وفاة.

وذكرت الصحيفة - في تقرير لها - أنه حتى اليوم توفي 4020 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء العالم بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ومن بين هذه الوفيات 884 حالة فقط سجلت خارج البر الرئيسي للصين فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم أكثر من 113 ألفا و700 حالة .. مشيرة إلى أنه حتى اليوم اكتشف أكثر من 100 بلد حالات إصابة بالفيروس وآخرها بنما ومنغوليا وبروناي التي تم تأكيد أول حالات إصابة بها.

يذكر أن إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران هي أكثر الدول تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس نهاية العام الماضي، وتحديدا في مدينة ووهان وسط البلاد.