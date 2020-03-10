تهاني الجبالي: تاريخ المرأة المصرية في القضاء يعود إلى 7 آلاف سنة

نفت المستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحة ما تم تداوله، عن أنها أول قاضية مصرية تعتلي منصة القضاء، مشيرة إلى أنه منذ 7 آلاف سنة، كانت المحكمة العليا في مصر القديمة التي ترمز إلى العدالة وإلى قيم العدالة على رأسها سيدة أُخذ اسمها كرمز للقانون في مصر وهي «ماعت» والتي تتكرر رموزها في أركان المعابد وآثار مصر بأشكال مختلفة.

وأضافت الجبالي أن قواعد "الماعت" التي عبرت عنها في هذا العصر، تمثل دستور أول دولة في التاريخ، لأن هذه القواعد السبعة التي كان يقسم أمامها الملك والملكة في هذا العصر، قسم الحكم، جعلت "ماعت" القاضية الأولى في العالم.

وأضافت الجبالي – خلال مداخلتها حول تقييم عمل المرأة بالقضاء في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية مساء الاثنين بعنوان «المرأة والقانون..حصاد 100 عام من التحديات والمكاسب» - أن مصر سبقت كل بلاد الدنيا في أن تصبح رمز العدالة فيها امرأة وهي «ماعت»، موضحة أنه وفي العصر القبطي أيضاً الذي مرت به مصر وبلغ 6 قرون كانت هناك قاضية أخرى اسمها «جبورة» حاكمت الحاكم العسكري المحتل وحكمت عليه بالإعدام، ومن موقفها قامت الثورة في مصر، وهي بذلك تعد القاضية الثانية في تاريخ مصر.

وتابعت الجبالي: «حتى ولو كنا قد غبنا لسنوات طويلة ثم سُمِح بأن نكون على منصات القضاء في مصر فهذا لا ينسينا تاريخنا».

وأشارت الجبالي إلى أن الدكتورة عائشة راتب حينما عجزت عن الدخول للقضاء لتكون أول قاضية عام 1948، حينما أقامت دعوى أمام مجلس الدولة، صدر الحكم برفض هذه الدعوى مستنداً إلى أن مبدأ الملائمة غير متوفر، ولم تستند المحكمة في حكمها إلى أن ولاية المرأة للقضاء غير جائزة شرعاً أو قانوناً، لأن قانون السلطة القضائية في مصر منذ إنشاء القضاء المصري لا يوجد فيه نص يحدد نوع القاضي بأنه ذكر أو أنثى، وبالتالي فلم تكن هناك مرجعية لغياب المرأة عن منصة القضاء في مصر إلا ما يسمى بالملائمة الاجتماعية.