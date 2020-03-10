مزارع يقتل اثنين من أشقائه ويصيب ثالث بسبب خلافات عائلية في قنا

لقي شقيقان مصرعهما، وأصيب شقيقهما الثالث بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا، بعدما أطلق شقيقهم النار عليهم، لخلافات عائلية.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع خالد حسن السمان، 45 عامًا، وشقيقه ورقة نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهم الثالث عمر 34 عامًا، بعد إصابتهم بطلقات نارية.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة اللواء محمد ضبش مدير المباحث، أن مرتكب الواقعة، شقيقهم محمود، ويبلغ من العمر 35 عاما، أطلق على أشقائه النيران بسبب خلافات بينهم داخل المنزل.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث أبوتشت، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، ضبط المتهم والسلاح المستخدم.