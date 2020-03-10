وصول 4 مصابين بفيروس كورونا إلى مستشفى النجيلة المركزي

قالت مصادر طبية، إن مستشفى النجيلة المركزي للحجز الاحترازي والعزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا، استقبلت 4 حالات جدد في سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، من بينهم سائحة أجنبية قادمة من مدينة الغردقة.

وأكدت المصادر لـ"الشروق"، أن جميع المعزولين طبيا ومحتجزين احترازيا حالاتهم الصحية، مستقرة ودرجات حرارتهم طبيعية، وتحت عناية دقيقة من خلال الفرق الطبية المكونة من أطباء وتمريض وفنيين معامل تحاليل، وبلغ عدد الحالات السلبية ٢٦ حالة من المحجوزين.

ونظم فريق من الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة فى مطروح، ندوة تثقيفية وإرشادية لمسئولي الفنادق وجميع العاملين من مختلف الفئات بها عن كيفية انتشار فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المشتبه بهم.

وتداول المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأمريكي ومحجوز داخل المستشفى الذي نشر صور له داخل مستشفى النجيلة المركزي.

وأكدت مصادر، من داخل الموقع البترولي والذي تحول إلى منطقة حجز احترازي إلى ٢٥٦٤ مهندسا وفنيا وعاملا، بعد أن تبين إصابة خبير أجنبي كندي يعمل في أحد الحقول داخل الموقع والذي يقع في عمق الصحراء على عمق ٢٥ كيلو متر على طريق مرسي مطروح سيوة بفيروس كورونا، حيث كان عائدا من موطنه وبالكشف عليه تبين أنه حاملا للفيروس.

وقال خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى مطروح، إنه في إطار عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، بدأت المديرية في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية، مشيرا إلى تطهير فريق التعقيم وطب الأمراض، ديوان عام المحافظة، ومدارس ومنشآت ومصالح حكومية.