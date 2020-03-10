منوشين: سنستخدم كافة السبل المتاحة لتعزيز الاقتصاد وسط تفشي كورونا

(د ب أ)

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إنه ومجلس الاحتياط الاتحادي والجهات التنظيمية والهيئات الأخرى، ستستخدم كافة السبل المتاحة لتعزيز الاقتصاد، وسط تأثره بسبب تفشي فيروس كورونا، وشدد على أن الأحداث الجارية "ليست مثل الأزمة المالية" لعام 2008.

وأضاف منوشين في تصريحات صحفية مساء الاثنين: "سنستخدم كافة وسائلنا المتاحة".

وقال منوشين إن "التركيز الأساسي" سيكون القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الفيروس، مشيرا إلى أن هذا يشمل العمال الذين لن يتمكنوا من الذهاب إلى وظائفهم.

وقال إن الاقتصاد سيكون في حالة جيدة في مثل هذا التوقيت من العام المقبل وأن الحكومة الاتحادية ستهدف إلى توفير السيولة من خلال القروض للشركات الصغيرة ، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.