استمرار أعمال اللجنة العليا لتطوير مدينة مصيف بلطيم

تابع اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، أعمال اللجنة العليا لتطوير مدينة مصيف بلطيم، والنزول على الطبيعة لمناقشة مقترحات التطوير وعرض نموذج للإشغالات المؤقتة على الكورنيش، مكلفاً بمراعاة مقاييس الحجم والارتفاع للنموذج ليتناسب مع الجميع، وذلك لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمصيف.

وقامت اللجنة بالمرور على الطبيعة بجميع مرافق المدينة والطرق الرئيسية، بدايةً من منطقة الفنار غرباً بعد التوسعة حتى نهاية المصيف بمنطقة الفيروز شرقاً، موجهًا بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الجارية والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وصيف 2020، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة، والمهندس محمد رجب إمام رئيس مدينة مصيف بلطيم.