حزب الخضر الألماني: الحكومة الألمانية تتصرف بشكل مخجل في أزمة اللاجئين

وصف رئيس حزب الخضر الألماني أنتون هوفرايتر خطط الحكومة الألمانية الرامية لتوزيع 1500 طفل كحد أقصى ممن هم بحاجة لحماية من معسكرات اللاجئين اليونانية، على أوروبا بأنها "مخجلة".

وقال هوفرايتر اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه إنه إنقاذ كل طفل من الظروف الكارثية سيكون بالطبع أفضل من لا شيء، واستدرك قائلا: "ولكن لدينا ما يفوق 140 بلدية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، أعلنت أن لديها قدرات استيعابية وأعلنت استعدادها لاستقبال أشخاص".

وكان الائتلاف الحاكم الألماني اتفق ليلة الأحد/الاثنين على دعم اليونان في مواجهة "الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه ما يتراوح بين ألف و 1500 طفل على الجزر اليونانية".

وبحسب قرار الائتلاف، فإن الأمر يتعلق بأطفال مصابين بأمراض شديدة أو بدون مرافقين أو دون 14 عاما.

وأشار الائتلاف إلى إجراء مفاوضات حاليا على المستوى الأوروبي حول تنظيم "ائتلاف الراغبين" لاستقبال هؤلاء الأطفال.

وجاء في قرار الائتلاف: "في هذا الإطار ألمانيا مستعدة لتحمل نصيب مناسب".

كما أكد قادة الائتلاف ضرورة تقديم مساعدات إنسانية في محافظة إدلب السورية، التي فر منها نحو مليون شخص عقب هجمات من قبل القوات الحكومية السورية مدعومة من روسيا. ويتوقف توصيل مساعدات إلى هناك على مدى استقرار وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه كل من روسيا وتركيا.