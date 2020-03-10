مالك فندق ويستبوري هوتيل في لندن يتحدى المخاوف من فيروس كورونا ويعرض الفندق للبيع

(د ب أ)

قررت شركة "كولا هولدنجز" للاستثمار التي تمتلك فندق "ويستبوري هوتيل" في ضاحية ماي فير الراقية بالعاصمة البريطانية لندن المضي قدما في خطة بيع الفندق رغم المخاوف القوية التي تحاصر قطاع السياحة والفنادق في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أغلب دول العالم.

وبحسب بيان من شركة الوساطة العقارية سافيلز عبر البريد الإلكتروني فإن شركة كولا هولدنجز تعرض مجموعة من ثلاثة عقارات معا كفرصة واحدة لا تتكرر في جيل كامل للاستحواذ على أصل عقاري ممتاز يمثل ملاذا استثماريا آمنا في فترة شديدة الاضطراب بالنسبة للأسواق المالية. كما أن لدى الشركة المالكة للفندق ترخيصا لتوسيع وتطوير الفندق جزئيا وهو ما يحسن قيمته بالنسبة للمشترين المحتملين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنطوني سيلوين الرئيس المشاركة لشركة التسويق العقاري العالمية سافيلز والتي تدير عملية بيع الفندق القول "في ضوء موقعه، فإذا كان هناك شخص يبحث عن صفقة واحدة، فستكون هذه هي الصفقة... كل المشترين الذين نتحدث معهم يعرفون المباني جيدا لذلك فالفيروس نفسه لا يؤثر فعلا على عمليتنا".

وأشارت بلومبرج إلى أن تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد يضرب الأسواق العالمية، حيث تأتي الشركات العاملة في مجال السياحة من مشغلى المراكب السياحية إلى شركات الطيران والفنادق في مقدمة الشركات المتضررة من الأزمة.

وتراهن شركة كولا هولدنجز على جاذبية مجموعة المباني الثلاثة معا والتي تشمل متجر بروبري على شارع بوند ستريت ومبنى واشنطن هاوس للحصول على أكثر من مليار جنيه إسترليني (3ر1 مليار دولار) من الصفقة.

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