إجراءات وقائية ببني سويف لمجابهة فيروس كورونا

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه جار تنفيذ خطة استعدادات تضم عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى إلغاء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة 15 مارس الجاري، والاقتصار فقط على الفعاليات الرسمية والمراسم التقليدية مثل وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء وافتتاح المشروعات الخدمية.

وأوضح المحافظ، أنه تم تعليق مؤقتًا التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام والدواوين العامة للوحدات المحلية، واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية في تسجيل الحضور والانصراف للموظفين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أنه أعطى تعليماته بتأجيل أية فعاليات "خاصة بالأماكن المغلقة" التي قد تشهد تجمعات للمواطنين كإجراء احترازي يُتبع في مثل هذه المواقف، مشيرا إلى تكليفه لوكيل وزارة الصحة بموافاة غرفة العمليات ببيان يومي بالمستلزمات الطبية والتجهيزات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، ومدى سلامة وكفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات ومراجعة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، بجانب توفير الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى تعليماته المشددة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بضرورة الاتصال ورفع درجة الاستعداد مع غرف العمليات الفرعية بالمصالح الحكومية، وأن يتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أو الابلاغ عن أية مستجدات تخص هذا المرض بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجهًا إدارة الأزمات بالمحافظة بتفعيل كافة آليات التواصل بين أجهزة وغرفة المتابعة، وإعلامه بكل جديد، مع إخطار غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، على مدار الساعة.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطة توعوية لرفع وعي المواطن فيما يتعلق بالفيروس، حيث يشترك في تنفيذها الأوقاف والأزهر والكنيسة والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجتمع المدني والإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وكذا الصفحة الرسمية والبوابة الاليكترونية للمحافظة، مع ضرورة وضع الملصقات التوعوية والارشادية بدواوين المصالح الحكومية، والأماكن العامة التي تشهد تجمع أعداد كبيرة من المواطنين، على أن تتضمن تعليمات وزارة الصحة الوقائية والاحترازية وغيرها.

وتضمنت التوجيهات حزمة من الإجراءات الواجب مراعاتها في دور العبادة من المساجد والكنائس والتي تشهد تجمعات من المواطنين لأداء الشعائر والطقوس الدينية، حيث تم التأكيد على مسؤولي الأوقاف بتطهير المساجد قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة، وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة فقد تم التأكيد على التطهير الدوري يوميا لها بالتنسيق مع رعاة الكنائس والأديرة، فضلا عن المتابعة المتواصلة والمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

وتعقد مديرية الصحة، غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف، والتي تضم الطب الوقائي والرعاية الأساسية والطوارئ والصيدلة والتموين الطبي، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، واتخاذ مايلزم لضمان توافر كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى، وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية، وتخصيص غرفة عزل بكل مستشفى للحالات التي قد يشتبه بها لتحويلها لمستشفى الحميات لأخذ العينات اللازمة التي يتم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من وجود الفيروس من عدمه.