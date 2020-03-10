اليونان: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 89 شخصا

أكدت وزارة الصحة اليونانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 89 شخصا بعد اكتشاف إصابة 5 حالات جديدة.

وقالت وزارة الصحة اليونانية - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - إن الحالات الخمس الجديدة من بينها 4 حالات كانت على اتصال بمريض مصاب بالفيروس والآخر كان جاء حديثا من لندن.

من جانبها .. أعربت سلطات الصحة اليونانية عن قلقها إزاء الحالات الجديدة المعلنة نظرًا لعدم القدرة على تتبع مصدر المرض ونسبه لشخص بعينه حيث تمت مساءلة المصابين من قبل خبراء في محاولة لمعرفة أين ومتى أصيبوا.