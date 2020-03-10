أظهرت بيانات نُشرت في تركيا، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة ارتفع في شهر ديسمبر الماضي إلى 13.7 %.

ووفقا لبيان لمعهد الإحصاء التركي "تركستات" فإن البطالة ارتفعت في ديسمبر الماضي بصورة طفيفة بلغت 0.2 % مقابل الشهر نفسه من عام 2018.

وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة "الأناضول" التركية أن عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى في البلاد وصلت إلى 4.4 مليون شخص بنهاية العام الماضي، بارتفاع بـ94 ألف شخص مقابل نوفمبر من عام 2018.

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت البطالة في ديسمبر بـ0.4 % مقابل نوفمبر السابق له عندما كانت البطالة عند 13.3 %.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت تستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى 12.9 % في 2019.