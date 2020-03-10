العراق: 66 فحصا سلبيا لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بواسط

أعلنت دائرة صحة مدينة واسط العراقية اليوم الثلاثاء، عن استلامها نتائج الفحص المختبري الخاصة بالمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، وعددهم 66 مشتبها، والتي جاءت جميعها سلبية (ليسوا مصابين).

وقال مدير عام صحة المحافظة الدكتور جبار الياسري - في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن عدد الإصابات بكورونا في واسط حتى الآن بلغت ثلاث حالات فقط منها اثنتان في "الصويرة" وواحدة في "جصان".. لافتا إلى أنه جميعا كانوا في إيران.

وأضاف أنه جرى إرسال عينات 69 شخصا للاشتباه في إصابتهم بالفيروس من عموم محافظة واسط ،وتبين إصابة ثلاثة أشخاص فقط .. مبينا أن 66 حالة اشتباه ظهرت نتائج فحصهم سلبية.