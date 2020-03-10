 البحرين: وصول أول دفعة للمواطنين من إيران ضمن خطة الإجلاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين: وصول أول دفعة للمواطنين من إيران ضمن خطة الإجلاء

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 3:10 م

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، وصول أول دفعة من المواطنين ضمن خطة إجلائهم من إيران بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة، بما يضمن سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين - أنه تم إخضاع العائدين فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناء على نتائجها تم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج، وفقا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء الدفعات الأخرى حسب المقرر له في خطة الإجلاء، مؤكدة جاهزية واستعداد كافة الكوادر الطبية وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

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