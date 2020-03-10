جامعة مطروح: تنظم حملة وقاية شاملة لمكافحة الأمراض المعدية

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، إنه تم تطبيق إجراءات استثنائية بمختلف الكليات؛ بهدف الوقاية من الأمراض المعدية، وتوعية جميع منسوبي الجامعة بأعراض فيروس كورونا وسبل الوقاية منه وطرق التصرف الصحيحة في حالة ظهور أي حالات اشتباه، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تلك الإجراءات تعد خطة وقائية في ظل عدم رصد أية حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا داخل الجامعة، ولكنها تمثل إجراءات احترازية انطلاقا من حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة كافة المنتسبين لها، مضيفًا أن ذلك يأتي طبقا لخطة وزارة التعليم العالي بشأن مواجهة الفيروس.

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل لطفي، عميد كلية التمريض، أنه في إطار جهود الجامعة في مجال مكافحة العدوى، تم إجراء حملة شاملة للنظافة والتعقيم في جميع كليات الجامعة العشر.