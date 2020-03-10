عبدالعاطي: الحل الأمثل للإثيوبيين عدم الوصول إلى اتفاق بشأن «النهضة»

هديل هلال

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المشكلة مع الإثيوبيين بشأن مفاوضات «سد النهضة» تكمن في الاتفاق، مؤكدًا على أن «الطرف الإثيوبي لا يريد الاتفاق»، بحسب ذكره.

وأضاف «عبدالعاطي» أثناء لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن إثيوبيا لا توجد بها إرادة سياسية كافية، مشيرًا إلى أن مصر أصرت من بداية كل مراحل المفاوضات على التجاوب.

وأوضح أن مصر تجاوبت مع كل المراحل والأفكار، مستطردًا: «رد فعلنا كان إيجابيًا ودرسنا المراحل والأفكار المطروحة وتعديلاتها حتى لا تضر مصر وتنفع إثيوبيا».

ونفى وزير الموارد المائية «حصول أي طرف من الأطراف الثلاثة على كل شيء، والحصول على الأساسيات فقط»، متابعًا: «الحل المثالي بالنسبة للإثيوبيين عدم وجود اتفاق، لم يطرحوا بديلًا ويريدون تشغيل السد وملئه بالبركة كده»، بحسب تعبيره.

وكانت إثيوبيا، قد أعلنت في أواخر فبراير الماضي، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، التي كان من المزمع استكمال فصلها الأخير بواشنطن.