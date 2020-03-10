مباراة ذهاب الدور الفاصل في تصفيات اليورو بين سلوفاكيا وإيرلندا بدون جمهور

أعلن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مباراة الذهاب للدور الفاصل المؤهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي ستجمع المنتخب السلوفاكي مع نظيره الإيرلندي يوم 26 من الشهر الجاري ستقام بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

كما توقفت أيضا، اليوم الثلاثاء، عملية بيع تذاكر مباراة الذهاب بين منتخبي البوسنة والهرسك وإيرلندا الشمالية في الفترة الحالية، ولم تتأثر مباريات الدور الفاصل الأخرى بين اسكتلندا و إسرائيل، وبلغاريا و المجر. حيث أن المباريات الأربع محدد إقامتها يوم 31 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التكهنات بأن بطولة أمم أوروبا سيتم قريبا تأجيلها حتى 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستحد(كوفيد - 19).