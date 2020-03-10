الصحة العراقية تعلن شفاء 15 مصابا بفيروس كورونا في بغداد وكركوك

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، شفاء خمسة عشر مصابا بفيروس "كورونا " المستجد غالبيتهم في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء خمسة عشر حالة لمصابين بفيروس "كورونا " المستجد.
وأوضح أن المصابين وزعوا بين ١١ حالة في محافظة بغداد : (٧ حالات في الكرخ و ٤ حالات في جانب الرصافة)، وأربع حالات في محافظة كركوك.
وأكد التزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات "المؤكدة " و"المشتبه " بإصابتها، مشيرا إلى أن باقي المرضى يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة.