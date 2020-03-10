 الصحة العراقية تعلن شفاء 15 مصابا بفيروس كورونا في بغداد وكركوك - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مارس 2020 5:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الصحة العراقية تعلن شفاء 15 مصابا بفيروس كورونا في بغداد وكركوك

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 4:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 4:25 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، شفاء خمسة عشر مصابا بفيروس "كورونا " المستجد غالبيتهم في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء خمسة عشر حالة لمصابين بفيروس "كورونا " المستجد.

وأوضح أن المصابين وزعوا بين ١١ حالة في محافظة بغداد : (٧ حالات في الكرخ و ٤ حالات في جانب الرصافة)، وأربع حالات في محافظة كركوك.

وأكد التزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات "المؤكدة " و"المشتبه " بإصابتها، مشيرا إلى أن باقي المرضى يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك