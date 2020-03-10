رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر: تدريب أكثر من 140 سيدة لتمكين المرأة

حمادة عاشور

أكدت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أنه تم تفعيل دور الوحدة بالمحافظة، منذ صدور قرار إنشائها بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، موجهة الشكر لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على دعمه المستمر للوحدة منذ أن تم إنشاءها بدواوين المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت عثمان، في بيان صحفي لها، أن الوحدة قامت بتدريب العديد من السيدات بالمركز الحرفي على العديد من الأنشطة الحرفية مثل الخياطة وصناعة السجاد والمصنوعات الجلدية اليدوية وبعض الصناعات الأخرى التي تستخدم الماكينات البسيطة، كما قامت الوحدة بالعديد من المبادرات خلال الفترة الماضية ومنها مبادرة "قرية منتجة" لتمكين المرأة اقتصاديًا، وكانت بدايتها في مركز ومدينة إسنا والقرنة حيث تم تدريب أكثر من 140 سيدة بالتنسيق مع أساتذة من كلية الزراعة على تجفيف الطماطم بحكم زراعتها الوفيرة بمركز إسنا.

وتابعت، أنه تم استهداف تمكين المرأة اقتصاديًا أيضًا داخل منازلهم لوجود بعض العادات والتقاليد التي تحدهم من العمل بالخارج، وذلك من خلال تدريبهم على بعض الأنشطة البسيطة التي يمكن تصنيعها داخل المنزل مثل استخراج "الكمبوست" السماد الطبيعي، من بقايا وقشور الخضروات والفاكهة وتصنيع الصابون السائل واستنباط الشعير بدون تربة في أحواض بلاستيكية وغيرها من الأنشطة البسيطة والتي توفر للمرأة دخل ثابت لها.

وأشارت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر، إلى أنه تم الموافقة على فتح 5 معارض مخصصة ومجانية لعرض المنتجات التي تنتجها السيدات، وتم بالفعل افتتاح معرضين للقيام بتحويل المشروعات المنزلية إلى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مشيدة بدور المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في توفير فرص عمل للمرأة حيث يتم إرشاد العديد من السيدات على هذا البرنامج العظيم للاستفادة منه في إقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل لهم.

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