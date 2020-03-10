حبس 3 متهمين بسرقة 400 ألف جنيها من مندوب صرافة في الإسكندرية

عصام عامر:

قررت نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية، الاثنين، حبس 3 أشخاص، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 400 ألف جنيه من داخل منزل مندوب صرف أموال إحدى الشركات، الكائنة في مركز زفتى محافظة الغربية، وطلب إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء القرار عقب تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء سامي غنيم، من كشف ملابسات واقعة السرقة، وضبط المتهمين الثلاثة، وإعادة المبلغ المسروق.

تلقي قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من المجني عليه، مُقيم بأحد العقارات الكائنة في منطقة البيطاش بنطاق دائرة القسم، حول اكتشافه كسر باب الشقة محل إقامته وسرقة مبلغ 400 ألف جنيه، خاصة بجهة عمله عقب صرفها من أحد البنوك.

أسفرت تحريات فريق إدارة البحث الجنائي، بقيادة اللواء شريف ذكي رؤوف، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مُقيمين في نطاق دائرة قسمي شرطة "مينا البصل، والدخيلة".

وعقب تقنين الإجراءات واستهدافهم وضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفاد أحدهم بارتباطه بالمجني عليه بعلاقة صداقة، وعلمه بوجود مبالغ مالية بحوزته، وأنه توجه وباقي المتهمين إلى مسكن المجني عليه وقاموا بكسر باب الشقة والاستيلاء على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وبإرشاد المتهمين أمكن ضبط مبلغ 309250 جنيه وأضافوا بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.