قالت المستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إنها على مدار سنوات علمها الـ10 بالمحكمة الدستورية العليا استطاعت أن تثبت عدم وجود فوارق بين عمل المرأة والرجل في القضاء.

ونوهت الجبالي -خلال مداخلتها حول تقييم عمل المرأة بالقضاء في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية مساء أمس الاثنين بعنوان «المرأة والقانون.. حصاد 100 عام من التحديات والمكاسب»- إلى أنه سبقها في التعيين في هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية العديد من السيدات، مؤكدة أنه كانت هناك تجربة في الأوساط القضائية لكن بقى القضاء الجالس ينتظر لحظة تبوء المرأة المصرية لموقعها الطبيعي في منصات القضاء.

وأضافت المستشارة أنه بعد تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا بسبع سنوات تم تعيين موجتين من القاضيات المصريات في القضاء العادي، الآن جميعهن على منصات القضاء، وجميعهن يثبتن كل يوم وجودهن وكفاءتهن واحترام الجمهور لهن.

وأشارت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن الشيء الخطير جداً في ذلك، هو غياب دور الإعلام الوطني في إبراز دورهن وتقديم تقييم عملي لتجاربهن على المنصة، لأنه غير صحيح أن المجتمع المصري لم يتقبل المرأة القاضية بل على العكس فبعض هؤلاء القاضيات يعملن اليوم في دوائر النقض وبعضهن يترأس محاكم جنائية.