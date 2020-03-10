المسلمون واليهود والمسيحيون والسيخ مضطهدون في مدينة كندية بسبب «حجابهم»

قررت محامية مسلمة محجبة تجاهل حلم أن تصبح مُحقِقة؛ نظرا لعدم تسامح القانون بمدينة "كويبيك" الكندية مع حجابها، أما مُعلمة تحمل الجنسية الكندية من ديانة السيخ فاضطرت لمغادرة كويبيك والانتقال إلى "فانكوفر" على بعد 3000 ميل؛ لتصبح لاجئة في وطنها؛ لأن كويبيك لا تقبل العمامة السيخية التي تلبسها، ومُعلمة أخرى يهودية لم تحصل على الترقية بسبب منديل رأسها.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنه منذ صدور قانون منع ارتداء ملابس دينية أثناء العمل بالشرطة والتعليم والقضاء وغيرها من الوظائف في مدينة كويبيك الكندية يونيو الماضي، بدأ بعض الموظفين المتدينين يعانون.

ويقول فرانسويس ليجولت عمدة المدينة اليميني، إن القانون هدفه إلغاء الفوارق بين السكان وجعل الموظفين يبدون في حيادية تامة عن أي ميول دينية، بينما أكدت الحكومة أن أغلب سكان المدينة يدعمون القرار.

وتعرض القرار لاتهامات بالاعتداء على حرية التدين واستثناء الموظفين المتدينين من حقوقهم بالترقية والعلاوات، وكذلك التعدي على حقوق المواطن القانونية، وكما تعرض القانون الجديد لانتقاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه، بينما خرجت المظاهرات المطالبة بإلغاءه.

وذكرت إدارة المدرسة الإنجليزية في مونتريال، أنها تأسف لأنها مجبرة على استبعاد موظفين أكفاء بسبب ارتداءهم ملابسًا دينية، بينما أضافت الإدارة أن لديهم مدرسة مسلمة اضطرت لخلع حجابها أثناء الدوام فقط للحفاظ على عملها.

وتم تشكيل مجموعة كويبيك التي تتألف من مسلمين ومسيحيين ويهود؛ لرفع قضية في المحكمة لإلغاء القانون.

وتقول بيري رافين، المحامية المتابعة لقضيتين لمعلمتين متضررتين من القانون، إن المسلمين هم الأكثر تضررا؛ نظرا لأن الحجاب زيّ واضح لا يمكن إخفاؤه كما هو الحال مع الصليب الذي يمكن وضعه تحت الثياب أثناء العمل.

وتقول المدرسة أندريا لوزين، إن ارتدائها الصليب وصورة السيدة مريم هو من صميم إيمانها واعتقادها، وإنه من الاعتداء على حريتها إلزامها بخلع ملابسها الدينية.

ويعود رفض المجتمع في كويبيك للرموز الدينية، لثقافة متجذرة منذ الثورة الصامتة التي وقعت في الستينيات ضد الكنيسة الكاثوليكية.

وقال بروفيسور الأديان جين دوهيم، من جامعة مونتريال، إنه حتى قبل صدور القانون كان المجتمع يرفض من يرتدي الصلبان من الكاثوليك المتدينين، وكذلك الأمر نفسه من العداء كانت تواجهه المسلمات المحجبات.

وأما نور فرحات المحامية المسلمة، فقبل تحقيقها حلمها في أن تصبح وكيل نيابة "محققة"، ضاع كل شيء عندما صدر القانون وتم رفضها بسبب حجابها، لتبقى محامية عادية وتقود قضايا النساء اللاتي يتعرضن للتمييز بسبب زيهن الديني.

وتضيف نور، التي درست الماجيستير من أجل الوصول للمنصب، أن أسابيع فصلتها فقط عن تحقيق أملها حتى تدمر كل شيء.

وتابعت نور لبنانية الأصل، أنه من غير العدل أن يستطيع الرجل إطالة لحيته بحرية أو تستطيع سيدة لبس الصليب وإخفاءه تحت ثيابها، بينما يتم منعها هي من لبس حجابها.

وأكملت نور ذات الـ28 عاما، أنها هي من اختارت لبس الحجاب منذ كانت 11 عاما؛ لأنه يقويها من داخلها، مضيفة أنه رغم استنكار بعض القضاء في المحكمة لهيئتها بالحجاب، فإن محامين من أقليات دينية كانوا يشعرون بالسعادة حينما يرونها.

وأما الكندية أمريت كورت ذات الديانة السيخية، فكان من سوء حظها أن صدر القانون قبل تخرجها من كلية التربية؛ ما جعلهم يشترطون عليها إما أن تنزع العمامة السيخية أثناء عملها، أو تعمل في ولاية أخرى، فرحلت مجبرة للعمل في فنكوفر على بعد آلاف الأميال.

وقالت أمريت: "كيف عليّ أن أدرس الأطفال قيم التسامح وقبول الآخر، في حين لا تقبل مني المدرسة أن أمارس حريتي الدينية؟!".

وتابعت أمريت أن والدها السيخي المتدين كان يعيش معهم في بريطانيا، ولكن بعد تلقيه العديد من المضايقات العنصرية أخذهم لمدينة كويبيك الكندية، ظنا منه أنها مليئة بالتسامح.

وأضافت أمريت أنها تشتاق لكويبيك التي اضطرت لتركها، اشتاقت للحديث بالإنجليزية من جديد؛ لأنها في فانكوفر لا تتحدث غير الفرنسية.

ورغم أن معظم من يرتدي العمائم في السيخ هم الرجال، إلا أن بعض السيدات يرتدينها دلالة على زيادة التدين، ولا يواجه رجال السيخ في كويبيك مشكلة لأنهم لا يعملون بوظائف حكومية كالسيدات.

أما المعلمة اليهودية كارولين جير، ذات الـ14 سنوات من الخبرة، فتم منعها من نيل منصب وكيل المدرسة الثانوية رغم ما يوليه لها أولياء الأمور من تقدير، بينما يصفونها بـ"المعلمة المثالية"؛ نظرا لأنها بجانب حصص الكيمياء والجيولوجيا التي تدرسها للطلاب، فهي ناشطة نسوية متفاعلة تحرص على تقديم النصائح لمن حولها والانتصار لقضايا المرأة.

وتقول كارولين، إن قيام الإدارة بمعاقبتها لمنديل تلبسه هي "إهانة بالغة"، مضيفة أن الحكومة لا تتفهم أن الدين ليس شيء بإمكان المرء تركه داخل المنزل حين الذهاب للعمل.

وأما سمية باتل، فوجدت مستقبلها على المحك بعد تعيينها كمدرسة بشهور، وحينها وجدت نفسها مخيرة بين الحفاظ على مستقبلها أو الإبقاء على الحجاب.

وتقول سمية، إنه من الصعب أن تدع الحجاب وهي تلبسه منذ كانت 13 عاما، مضيفة أن بعض أنصار القانون يدعون أن الحجاب يقيد حرية المرأة، لذلك لا يسمح به مع أن حرية المرأة هي أن يتم السماح لها بفعل ما تريد طالما لا يضر أحد.

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