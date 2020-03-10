وزير الصحة الكوري الجنوبي: أعتقد أننا تجاوزنا ذروة تفشي فيروس كورونا

رجح وزير الصحة في كوريا الجنوبية، بارك نينج هو، أن بلاده تجاوزت ذروة تفشي فيروس "كورونا".

وقال نينج هو - في حوار أجرته معه شبكة (سي إن إن) الأمريكية وأذاعته اليوم الثلاثاء - إن العديد من الخبراء حذروا كوريا الجنوبية من أن انتشار الفيروس فيها سيكون الأعلى إقليميا، وقد كنا مستعدين لمواجهة الفيروس، لكننا لم نتوقع أن يبلغ نطاق الانتشار هذا الحد.

وأضاف "بالرغم من أن التعاطي مع هذه الأزمة تتطلب بعض الوقت، لكني أعتقد أننا تمكنا من التعامل مع الأمر بفضل جاهزية نظام الرعاية الصحية والرقابة، ما مكنا من متابعة أعداد كبيرة من المصابين".

وحول الدروس المستفادة من هذه الأزمة، قال الوزير الكوري الجنوبي إن رصد الإصابات في المراحل الأولى أمر بالغ الأهمية، كما يتعين إدراك أن هذا الفيروس معد بدرجة كبيرة، وفور ظهوره يتنشر بسرعة كبيرة.

يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.