سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدهم السيد

قررت منظمة أكشن إيد النسوية البريطانية الاحتفال بيوم المرأة العالمي بطريقتها لتنظم معرضًا مصورًا في برج أوكسو بالعاصمة لندن يتناول صور شهيرة لسيدات ساهمن بدفع قضايا المرأة في الدول الفقيرة، وأحدثن تغييرات بينما ستكون جميع تلك الصور من عمل مصورات محترفات من نفس تلك الدول الفقيرة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فالمعرض سيشمل قصص عن ناشطات ناجحات من مختلف الدول حول العالم بدأن من نجمة هيب هوب فى جواتيمالا، التي استخدمت فنها لمحاربة العنف ضد المرأة وحتى أول سيدة أفغانية تفتتح مركز لممارسة اليوجا للسيدات.

وتوظف مأدية الهيب هوب الجواتيمالية الشابة ربيكا لينس، فنها لمحاربة العنف ضد المرأة في بلدها بعدما نجت من تجربة عنف منزلي على يد طليقها، والتي كتبت عنها أغنية راب باسم "مرأة قمرية".

وكذلك تحارب ربيكا بأغانيها الراب الحرب الأهلية والعنف والفساد السياسي في جواتيمالا وكانت أكثر أغانيها شهرة عن ذلك أغنية كامبيا ديلا مموريا.

وأنشأت ربيكا منظمة سوماس جروراس لحقوق المرأة، والتي تدرس فيه الفتيات فن الراب كوسيلة لمكافحة القمع ضدهن.

والتقطت الصور للفنانة الجواتيمالية المصورة من نفس البلد مارينا باريز، والتي عملت مع وكالة الصحافة الألمانية ودويتش بريس أجينتر، بينما أقامت معارض فى تشيلي وإسبانيا وجواتيمالا، وأكدت إنها احتاجت بذل المزيد من الجهد لإقناع المديرين بإنها كإمرأة قادرة علي القيام بنفس مهمات زملائها الرجال.

وعن مارسيلاين باجزا، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ففي عام 2013 أطلقت مبادرة تسمي بناء الأمل للمرأة، والتي هدفت تدريب سيدات أرامل وعائلات لأسرهن علي زراعة القهوة بجزيرة أجوى فى بحيرة كيفو ونجحت المبادرة وإنضمت إليها 2000 مرأة ينتجن محصول بن يباع عالميا لأمريكا وبريطانيا وأصبحت السيدات لهن دخل ثابت مستقل.

وتتفاوت السيدات المشاركات بالمبادرة فى العمر والخبرات فمن بينهن من وصلت 50 عامًا، ومنهن أرملة لها 15 طفلًا، وأخري لها 12، وثالثة معها 7 أطفال.

وتقول باجزا التي حصلت على جائزة ألبيرت بيرنز، إن المرأة كان ينظر لها تقليديا بأنها أداة للجنس والإنجاب.

والتقطت الصور باملا توليزو الصحفية الكونغولية التي تفرغت لاحقًا للتصوير الوثائقي، ولها معرضين شهيرين بالكونغو، كما التقطت صور أحداث وباء إيبولا لوكالة الأنباء الفرنسية، وتقول: "أحب التصوير رغم خطورته ولكن عشقى للمجال يخبرنى بأنه يستحق المخاطرة".

هيزل دوب هى طالبة وناشطة بأاكشن إيد تهدف لتوعية المسؤولين بقضايا المرأة الصحية والجنسية كمرض الإيدز المنتشر بدولتها جنوب إفريقيا وبجانب كونها ناشطة تحلم هيزل أن تكون النسخة الإفريقية من المذيعة أوبرا.

إلتقطت الصور لهيزل المصورة المصورة الأوغندية إيستر روث التى عملت مع صحف نيو يورك تايمز والأوبزرفر ومجلة التايم وناشونال جيوغرافيك وركزت بأعمالها علي قضايا المرأة الإفريقية.

الناشطة جوجولاثو زابا هى سيدة عشرينية أصيبت بمرض الإيدز وخلال 7 سنين من المرض عملت لتوعية النساء بخطورة المرض وإجتهدت لتكون قدوة للمصابين به فى جنوب إفريقيا للكفاح والإستمرار وإلتقطت الصور لها المصورة جميلة مادينجوان التى تقول إنها تحب التحدث بلسان من لا صوت لهم ليعيش الناس جميعا بحريتهم.

الناشطة ثاتو إميلى هى فتاة عشرينية تترأس منظمة السيدات الشابات فى المدن وتهدف التوعية بالقضايا الصحية للمرأة وإلتقطت الصورة لها المصورة الوثائقية مايارا ريجايرونى والتى صنفتها مجلة أاى دى من بين أكثر 10 مصورين تمت مشاهدة صورهم عام 2018.

وأما الناشطة فكرية ممتاز هى أول من تفتتح مركز تعليم اليوجا للسيدات بقلب العاصمة الأفغانية كابول عام 2015 فى أحد الأندية حيث يعمل زوجها بنفس البناية.

وتقدم 50 سيدة علي التدريب المستمر مع فكرية بشكل يومى ورغم التقاليد المعادية لحرية المرأة فإن فكرية لا تكتفى بالتدريب داخل المبني بل تأخذ متدرباتها للتأمل فى جبال أفغانستان لأن الطبيعة والهواء الطلق أساس للتأمل كما تفول فكرية.

ويوفر المركز أيضا كورسات لرقصة الزونبا والواشو والكرادى وكل ذلك بإشراف مدربات نساء.

وبجانب عملها تعتنى فكرية بابنتها فيرانغيس 9 سنين وابنيها التوأمين شيرير وشراك وكذلك والدتها المسنة طهيرة بينما تقول إن زوجها أكبر داعم لها.

وإلتقطت الصور المصورة الأفغانية تمينة سليم الحاصلة علي جوائز تصوير وحاملة للماجيستير بينما تعمل فى العمل الحر بتصوير وثائقيات تجسد كفاح السيدات الأفغانيات بأكثر البيئات عدائية للمرأة.

السيدة آسيا من مقاطعة وكاز الأوغندية عملت بائعة حطب ومربية دجاج وصانعة طوب أحمر للبناء وفى النهاية أصبحت تدير متجرها الخاص وصالون لتصفيف الشعر أيضا وهى 37 عاما وذلك للحفاظ علي أطفالها الـ4 التى إستردتهم من طليقها الذى كان يعنفها حين كان زوجها بصعوبة.

وتقول آسيا إنها تريد أن تصبح مثلا لأبنائها أن يعتمدوا علي أنفسهم ولا ينتظروا مساعدة من أحد مضيفة إن نساء أوغندا إذا حذوا حذوها وتسلحوا بالعمل فسينجحن وستنتهى ظاهرة عنف المنازل للأبد.

إلتقط الصور لآسيا المصورة إيستر جري ذكرها مسبقا.