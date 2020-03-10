منظمة التجارة العالمية تعلن إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا

أعلنت منظمة التجارة العالمية أن أحد موظفيها أصيب بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم المنظمة دانييل بروزين - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية - "بوسعنا التأكيد أن أحد موظفينا أصيب بفيروس كورونا.. نحن نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية ونتابع الوضع باستمرار للاطلاع على التطورات".

وتعد هذه هي أول إصابة بفيروس كورونا من بين موظفي المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص، وتوفي أكثر من 4 آلاف بسبب الفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 64 ألف شخص.