الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القصر الرئاسي في كابول

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة (كابول) أثناء تأدية الرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني القسم الدستوري.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أوردته وكالة أنباء الأمارات "وام" اليوم الثلاثاء - عن استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وعبرت الوزارة عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعه بما يحقق طموحات وآمال شعبه.

وكان قد وقع هجوم صاروخى استهدف مراسم تنصيب الرئيس الأفغانى أشرف غنى فى كابول أمس الاثنين.