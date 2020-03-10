الجيش الأمريكي يبدأ الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان

بدأ الجيش الأمريكي الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان، أواخر الشهر الماضي.

وقال مسؤول أمريكي ، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ، إن القاعدتين تقعان في ولاية "هرات" غربي أفغانستان وفي "لشكر قاه" عاصمة ولاية هلمند الجنوبية والتي يسيطر عليها المتمردون إلى حد كبير.

ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام في 29 فبراير الماضي وينص على خفض عدد القوات الأمريكية تدريجيا من 12 ألفا إلى 8600 جندي مقابل عدد من الضمانات الأمنية من حركة طالبان وتعهدها بإجراء محادثات مع حكومة كابول.