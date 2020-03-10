مجلس النواب يلغي استخدام البصمة للحفاظ على سلامة العاملين بسبب كورونا

قرر الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور، والاكتفاء باستخدام بطاقة الدخول من بوابات المجلس، بدءاً من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين؛ وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها المجلس للحفاظ على سلامة العاملين ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد فوزي - في بيان صادر عن المجلس - على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والسلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي سبق وأن جهزتها الأمانة العامة للمجلس في هذا الخصوص، إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة بالقطاع الطبي بالمجلس حال استشعار أي من أعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد.

ونوه البيان بأن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال كان قد وجه في وقت سابق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين، حيث تم التنسيق بين الأمين العام لمجلس النواب وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية وجميع قاعات اجتماعات اللجان، والأماكن الرئيسية بالمجلس وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن.