ميركل: لابد من إلغاء جميع الفعاليات غير الضرورية بسبب كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في بلجها.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء أثناء اجتماع للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه، في البرلمان الألماني "بوندستاج" بالعاصمة برلين أنه لابد من إلغاء جميع الفعاليات غير الضرورية، بحسب ما ذكر مشاركون في الاجتماع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبالنظر إلى إقامة مباريات كرة القدم للدوري الألماني "بوندسليجا" دون جمهور، قالت المستشارة الألمانية: "إقامة مباريات أمام مدرجات فارغة ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث في هذا البلد".

وعن وضع الاقتصاد الذي تأثر بعض الشيء في ظل انهيار سلاسل التوريد من آسيا، صرحت ميركل بأنه ليس هناك أي حاجة هنا "لبرامج اقتصادية تقليدية وإنما لإمدادات سيولة".

وقالت المستشارة الألمانية في وقت سابق اليوم أثناء اجتماع للكتلة البرلمانية للاتحاد إنه سيتم اتخاذ ما يلزم وبشكل حاسم ضد انتشار الفيروس.

وفي الوقت ذاته أعربت ميركل عن شكرها لوزير الصحة الألماني ينس شبان على عمله، وقالت: "ينس شبان يقوم بذلك بشكل رائع تماما". وقوبل تصريح ميركل حول شبان بتصفيق طويل وعال من النواب البرلمانيين.

وأعلن رالف برينكهاوس رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، أن كتلته البرلمانية سوف تلغي جميع الفعاليات الداخلية غير الضرورية، بسبب فيروس كورونا، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لن يسري على جلسات الكتلة البرلمانية.